Под Тулой арестовали мужчину, убившего знакомого и отрезавшего ему ухо

Инцидент произошел 7 декабря 2022 года в городе Алексин. Установлено, что мужчина избил своего 55-летнего знакомого во время застолья. Когда пострадавший упал на пол, то мигрант отрезал ему ножом ухо — от полученных травм и ранений жертва скончалась на месте происшествия. После этого они вместе с хозяином квартиры выбросили тело на лестничную клетку.