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54 минуты назад

Под Тулой арестовали гражданина Узбекистана, убившего знакомого и отрезавшего ему ухо

Газета.Ru

В Тульской области арестовали гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Под Тулой арестовали мужчину, убившего знакомого и отрезавшего ему ухо
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 7 декабря 2022 года в городе Алексин. Установлено, что мужчина избил своего 55-летнего знакомого во время застолья. Когда пострадавший упал на пол, то мигрант отрезал ему ножом ухо — от полученных травм и ранений жертва скончалась на месте происшествия. После этого они вместе с хозяином квартиры выбросили тело на лестничную клетку.

«С учетом позиции Алексинской межрайонной прокуратуры судом 10.12.2022 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 08.02.2022 включительно в отношении гражданина Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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