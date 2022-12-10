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54 минуты назад

В Челябинске мужчину арестовали за убийство чиновницы, с которой они развелись

Газета.Ru

В Челябинске арестовали местного жителя за убийство бывшей супруги, которая работала в администрации. Об этом сообщает портал 74.Ru.

В Челябинске мужчину арестовали за убийство чиновницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в поселке Красное Поле. 4 декабря 2022 года женщина перестала выходить на связь после того, как вернулась со свидания с новым молодым человеком. Семья обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Спустя четыре дня по подозрению в убийстве задержали бывшего мужа пропавшей — они были в браке 18 лет и развелись год назад. В ходе допроса он признался, что задушил экс-супругу, после чего спрятал ее тело в лесу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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