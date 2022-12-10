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39 минут назад

Россотрудничество считает провокацией "задержание" россиянки в ФРГ за участие в перевороте

Газета.Ruиещё 1

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов считает, что заявления Германии об аресте гражданки России за участие в подготовке государственного переворота являются провокацией и частью антироссийской риторики. Об этом он заявил РИА Новости.

В РФ прокомментировали арест россиянки в ФРГ за участие в перевороте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Там, конечно, следствие определится с точки зрения того, что это было: подготовка государственного переворота или часть того психоза, с которым сейчас западное общество столкнулось», — сказал Шевцов.

Он считает, что подобных провокаций, с помощью которых власти «ищут возможность дальше нагнетать психоз в обществе», будет становиться все больше.

По его словам, появление информации о «задержании» гражданки РФ является частью «проработанной антироссийской позиции», которая «вселятся в умы людей».

«Есть такой информационный мейнстримный навал, когда в одну кучу начали смешивать все подряд и многие вещи, которые кажутся нереальными и не соответствующими действительности, люди начинают за рубежом воспринимать как нормальные», — подчеркнул Шевцов.

Россотрудничество не владеет информацией об аресте россиянки в Германии, подчеркнул замруководителя федерального агентства и добавил, что они следят за ситуацией и стараются оказывать содействие.

9 декабря Генпрокуратура ФРГ сообщила, что Федеральный верховный суд Германии выдал ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Среди них оказалась гражданка РФ, которая якобы оказывала им поддержку. Как выяснили СМИ, фигуранты составили «список врагов», включив в него в частности главу МИД Германии Анналену Бербок. В списке также находились имена других политиков и известных журналистов. По оценкам местных экспертов, речь идет о попытке госпереворота со стороны ультраправых радикалов, которых «никто не воспринимает всерьез и не поддерживает».

Происшествия,Павел Шевцов,Россотрудничество,
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