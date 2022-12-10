В РФ прокомментировали арест россиянки в ФРГ за участие в перевороте

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов считает, что заявления Германии об аресте гражданки России за участие в подготовке государственного переворота являются провокацией и частью антироссийской риторики. Об этом он заявил РИА Новости.

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«Там, конечно, следствие определится с точки зрения того, что это было: подготовка государственного переворота или часть того психоза, с которым сейчас западное общество столкнулось», — сказал Шевцов.

Он считает, что подобных провокаций, с помощью которых власти «ищут возможность дальше нагнетать психоз в обществе», будет становиться все больше.

По его словам, появление информации о «задержании» гражданки РФ является частью «проработанной антироссийской позиции», которая «вселятся в умы людей».

«Есть такой информационный мейнстримный навал, когда в одну кучу начали смешивать все подряд и многие вещи, которые кажутся нереальными и не соответствующими действительности, люди начинают за рубежом воспринимать как нормальные», — подчеркнул Шевцов.

Россотрудничество не владеет информацией об аресте россиянки в Германии, подчеркнул замруководителя федерального агентства и добавил, что они следят за ситуацией и стараются оказывать содействие.