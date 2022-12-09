Журналист Голунов выиграл суд у МВД

Московский городской суд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова, который потребовал компенсацию от МВД за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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«Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда», – рассказал адвокат Сергей Бадамшин.

Он также добавил, что сумма компенсации составила 1,5 миллион рублей.