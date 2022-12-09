Начальника ФТС РФ Мурышова арестовали в Москве по делу о взятке

Начальника Управления по противодействию коррупции ФТС РФ Дмитрия Мурышова арестовали в Москве по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Фото: customs.gov.ru customs.gov.ru

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере Мурышову меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Сообщается, что с требованием арестовать Мурышова выступил Следственный комитет России.

Ранее по делу о взятке был арестован заместитель начальника ГУ МЧС – главный инспектор по маломерным судам Москвы Сергей Зотов. Зотову было предъявлено обвинение по части 2 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").