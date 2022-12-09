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35 минут назад

Начальника ФТС РФ Мурышова арестовали в Москве по делу о взятке

Москва24

Начальника Управления по противодействию коррупции ФТС РФ Дмитрия Мурышова арестовали в Москве по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Начальника ФТС РФ Мурышова арестовали в Москве по делу о взятке
Фото: customs.gov.rucustoms.gov.ru

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере Мурышову меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Сообщается, что с требованием арестовать Мурышова выступил Следственный комитет России.

Ранее по делу о взятке был арестован заместитель начальника ГУ МЧС – главный инспектор по маломерным судам Москвы Сергей Зотов. Зотову было предъявлено обвинение по части 2 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, заявил, что в 2022 году сотрудники правоохранительных органов выявили взятки почти на 2 миллиарда рублей. Средняя сумма полученной взятки в Росси составила более 500 тысяч рублей.

Происшествия,Новости Москвы,Игорь Краснов,Сергей Зотов,ФТС России,Следственный комитет,
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