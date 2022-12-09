СК показал последствия пожара в гипермаркете OBI в "Мега Химки"

Следственный комитет России по Московской области опубликовал у себя в Telegram-канале кадры последствий пожара в гипермаркете OBI, располагавшегося в торговом центре «Мега Химки». Видео было сделано с квадракоптера, передает Telegram-канал СК РФ ПО МО.

На кадрах видны оставшиеся руины от OBI. Гипермаркет выгорел полностью.

Пожар в OBI в Химках произошел сегодня, 9 декабря, утром. В результате возгорания кровли произошло ее обрушение, за которым последовал взрыв, распространивший огонь на большую площадь строения. Пожар охватил участок в семь тысяч квадратных метров из 17 тысяч от общей площади.

Ликвидировать открытый огонь пожарным удалось только к 11:00.