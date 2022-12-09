Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил, что ему пришлось покинуть автомобиль из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении.

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"Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на угледарском направлении до передовой. Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела", - написал Рогозин в своем Telegram-канале в пятницу.

По словам главы группы, до места назначения представителям "Царских волков" пришлось добираться пешком, где они "поработали по неприятелю" и пообщались с военнослужащими. К публикации Рогозин прикрепил фотографии уничтоженного во время обстрела автомобиля.