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28 минут назад

Рогозин заявил об обстреле автомобиля, в котором он был

ТАСС

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил, что ему пришлось покинуть автомобиль из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении.

Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ
Фото: ТАССТАСС

"Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на угледарском направлении до передовой. Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела", - написал Рогозин в своем Telegram-канале в пятницу.

По словам главы группы, до места назначения представителям "Царских волков" пришлось добираться пешком, где они "поработали по неприятелю" и пообщались с военнослужащими. К публикации Рогозин прикрепил фотографии уничтоженного во время обстрела автомобиля.

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В начале ноября Рогозин подтвердил ТАСС, что открыл учебный центр "Царские волки", который будет оказывать поддержку воинским подразделениям Донецкой Народной Республики в решении военно-технических вопросов. По его словам, центр является объединением частных разработчиков различных технологий: беспилотников, прицельного оборудования и средств связи.

Происшествия,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,
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