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1 час назад

Россиянку арестовали в Германии по подозрению в подготовке госпереворота

Елена Прошина

Пресс-служба генпрокуратуры Германии сообщила, что Федеральный верховный суд ФРГ арестовал 23 человека, в том числе и гражданку России. Их обвиняют в подготовке государственного переворота. Об этом сообщает News.ru.

Россиянку арестовали в Германии по подозрению в подготовке госпереворота
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Следственные судьи при Федеральном верховном суде 7-8 декабря привели в исполнение ордера на арест против граждан Германии, а также против гражданки России Виталии Б.», – говорится в сообщении ведомства.

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Ранее полиция Германии арестовала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. При этом посольство России в ФРГ не получило каких-либо сообщений от правоохранительных органов Германии в связи с задержанием россиянки. Пресс-секретарь посольства России в Берлине заявил, что дипмиссия уже направила запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ. Он также уточнил, что в случае обращения арестованной гражданки России в посольство ей будет оказана необходимая помощь.

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