Россиянку арестовали в Германии по подозрению в подготовке госпереворота

Пресс-служба генпрокуратуры Германии сообщила, что Федеральный верховный суд ФРГ арестовал 23 человека, в том числе и гражданку России . Их обвиняют в подготовке государственного переворота. Об этом сообщает News.ru .

«Следственные судьи при Федеральном верховном суде 7-8 декабря привели в исполнение ордера на арест против граждан Германии, а также против гражданки России Виталии Б.», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее полиция Германии арестовала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. При этом посольство России в ФРГ не получило каких-либо сообщений от правоохранительных органов Германии в связи с задержанием россиянки. Пресс-секретарь посольства России в Берлине заявил, что дипмиссия уже направила запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ. Он также уточнил, что в случае обращения арестованной гражданки России в посольство ей будет оказана необходимая помощь.