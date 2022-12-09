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29 минут назад

Раскрыты подробности гибели охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Елена Прошина

Охранник гипермаркета OBI Сергей Смуров погиб из-за падения на него конструкции сгоревшего здания. Об этом сообщает ТАСС.

Раскрыты подробности гибели охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин подтвердил информацию об одном погибшем при пожаре в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки».

Как отметили, в экстренных службах Сергей Смуров погиб в результате падения на голову конструкции горящего здания.

«В гипермаркете OBI, когда начался пожар, находились трое охранников, они успели покинуть здание. При этом один из них остался рядом с гипермаркетом смотреть на пожар. Когда произошел взрыв, мужчине на голову упала конструкция, в результате чего он погиб на месте», - сказал источник.

Между тем, в пресс-службе компании OBI рассказали другую версию. По словам представителя ретейлера, первыми возгорание заметили два сотрудника ЧОПа. Оба были эвакуированы в числе других сотрудников ТЦ. Однако один из них вернулся на парковку за своим автомобилем, в результате чего погиб.

Напомним, пожар начался рано утром. Первоначальная площадь пожара составила 250 кв. м, позже она выросла до 18 тыс. кв. м. Первые пожарные прибыли на место спустя 4 минуты после срабатывания пожарной сигнализации. Пожар ликвидировали по третьему номеру. В тушении принимали участие 141 человек личного состава, 47 единиц техники, а также 75 человек от МЧС и 22 единицы техники.

В результате пожара гипермаркет почти полностью разрушен. Огонь не распространился на остальную часть ТЦ «Мега Химки». Основная версия возгорания - нарушения при сварочных работах в пристройке к зданию.

Происшествия,Сергей Полетыкин,Сергей Смуров,МЧС России,
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