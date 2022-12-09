Открытое горение в гипермаркете OBI в Подмосковье ликвидировано

Открытое горение в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье ликвидировано. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Открытое горение гипермаркете OBI в Подмосковье ликвидировано, — говорится в сообщении.

Гипермаркет в Московской области загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб по причине, что на него упала конструкция сгоревшего здания.

Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Следствие, в свою очередь, возбудило по факту пожара уголовное дело.

Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в магазине, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.