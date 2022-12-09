Поджог или замыкание: что известно о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Крупный пожар произошел в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки». В настоящий момент огонь охватил уже 18 тыс. кв. м. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Также рассматривается версия с поджогом. Вот что известно о ЧП на данным момент.

Что случилось

Пожар в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье начался в пятницу в 6 утра. По сообщению РИА Новости, загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУ МЧС России по Московской области сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти.

Пожарные прибыли в гипермаркет после срабатывания пожарной сигнализации спустя 20 минут. В настоящее время идет наращивание группировки, в готовность приведена авиация, пожарно-спасательные подразделения из Москвы.

Ликвидация

Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой. Из-за хранящихся банок с краской, аэрозолей в здании прогремели взрывы. В результате произошло обрушение конструкций в том числе кровли на площади 5 тыс. метров. Гипермаркет OBI почти полностью разрушен, остались только несущие конструкции каркаса.

«Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь», - сказал источник.

В ликвидации возгорания участвуют более 70 человек и 20 единиц техники. Уточняется, что пожар с гипермаркета не перешел на остальную часть ТЦ «Мега Химки». По сообщению МЧС, в настоящий момент пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м.

Причина

В настоящее время рассматривается несколько причин возгорания. Среди версий называется и поджог. Однако позднее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в качестве основной версии возникновения пожара рассматривается короткое замыкание.

«Основная версия пожара - короткое замыкание. Возгорание возникло в магазине "Оби". Причиной большого распространения огня стал взрыв», - сказал источник.