На Ленинградском шоссе загорелся торговый центр «Мега Химки»

На Ленинградском шоссе произошел пожар в торговом центре «Мега Химки». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По предварительной информации, возгорание произошло в магазине OBI. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Позднее в МЧС уточнили, что площадь возгорания охватила 7 000 квадратов. К тушению пожара планируют привлечь авиацию.
Ранее в главке МЧС по Московской области сообщили, что к тушению пожара привлечены 9 единиц техники и около 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.