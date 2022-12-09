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1 час назад

На Ленинградском шоссе загорелся торговый центр «Мега Химки»

BFM.RUиещё 14

На Ленинградском шоссе произошел пожар в торговом центре «Мега Химки». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, возгорание произошло в магазине OBI. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Позднее в МЧС уточнили, что площадь возгорания охватила 7 000 квадратов. К тушению пожара планируют привлечь авиацию.

Ранее в главке МЧС по Московской области сообщили, что к тушению пожара привлечены 9 единиц техники и около 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

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