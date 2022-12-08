В публикации отмечается, что люди живут без света уже пять дней. Жители недовольны тем, что местные власти не могут дать свет в дома. По информации из местных Telegram-каналов, причина отсутствия электричества в сгоревшем щитовом кабеле, но на устранение поломки присылают пьяного электрика.