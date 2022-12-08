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25 минут назад

Страна.ua: в Одессе жители перекрыли дорогу из-за пятидневного отсутствия света

Газета.Ru

Жители одесского микрорайона Лузановка перекрыли автомобильное движение на одной из улиц выступая против отсутствия электроэнергии, сообщает издание Страна.ua.

В публикации отмечается, что люди живут без света уже пять дней. Жители недовольны тем, что местные власти не могут дать свет в дома. По информации из местных Telegram-каналов, причина отсутствия электричества в сгоревшем щитовом кабеле, но на устранение поломки присылают пьяного электрика.

Путин объяснил ракетные удары по Украине

Ранее 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что полностью восстановить энергосистему страны в настоящее время невозможно.

6 декабря издание Newsweek, ссылаясь на НКО Mercy Corps, писало, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года.

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