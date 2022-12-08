Жители одесского микрорайона Лузановка перекрыли автомобильное движение на одной из улиц выступая против отсутствия электроэнергии, сообщает издание Страна.ua.
В публикации отмечается, что люди живут без света уже пять дней. Жители недовольны тем, что местные власти не могут дать свет в дома. По информации из местных Telegram-каналов, причина отсутствия электричества в сгоревшем щитовом кабеле, но на устранение поломки присылают пьяного электрика.
Ранее 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что полностью восстановить энергосистему страны в настоящее время невозможно.
6 декабря издание Newsweek, ссылаясь на НКО Mercy Corps, писало, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года.