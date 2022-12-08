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2 минуты назад

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Херсоне

Очевидцы сообщают о взрывах в Одессе и Херсоне, пишет Telegram-канал «Политика страны».

Стало известно о взрывах в Одессе и Херсоне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

9 декабря воздушную тревогу объявляли в четырех областях Украины. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В некоторых районах Кировоградской области также была объявлена воздушная тревога.

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Ранее сообщалось об экстренных отключениях света в Киеве и в Одесской области. В украинской энергокомпании ДТЭК уточнили, что мера является вынужденной, она нужна, чтобы сбалансировать энергосистему и не допустить аварий на оборудовании.

Также в ДТЭК добавили, что графики отключения света в Одесской области пока не действуют.

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, ракетные атаки стали ответом на взрыв на Крымском мосту. В Минобороны РФ говорили, что удары по объектам энергетики наносятся с помощью высокоточного оружия.

СВО,Владимир Путин,Минобороны России,
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