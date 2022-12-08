Стало известно о взрывах в Одессе и Херсоне

Очевидцы сообщают о взрывах в Одессе и Херсоне, пишет Telegram-канал «Политика страны».

9 декабря воздушную тревогу объявляли в четырех областях Украины. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В некоторых районах Кировоградской области также была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось об экстренных отключениях света в Киеве и в Одесской области. В украинской энергокомпании ДТЭК уточнили, что мера является вынужденной, она нужна, чтобы сбалансировать энергосистему и не допустить аварий на оборудовании.

Также в ДТЭК добавили, что графики отключения света в Одесской области пока не действуют.