Стало известно о взрывах в Одессе и Херсоне

9 декабря воздушную тревогу объявляли в четырех областях Украины. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В некоторых районах Кировоградской области также была объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось об экстренных отключениях света в Киеве и в Одесской области. В украинской энергокомпании ДТЭК уточнили, что мера является вынужденной, она нужна, чтобы сбалансировать энергосистему и не допустить аварий на оборудовании.
Также в ДТЭК добавили, что графики отключения света в Одесской области пока не действуют.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, ракетные атаки стали ответом на взрыв на Крымском мосту. В Минобороны РФ говорили, что удары по объектам энергетики наносятся с помощью высокоточного оружия.