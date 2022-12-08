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15 минут назад

СБУ задержала в Киеве подозреваемую в сотрудничестве с Россией женщину

Вечерняя Москва

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пытавшуюся попасть в Евросоюз в качестве беженки женщину из-за подозрений в сотрудничестве с Россией. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службу СБУ.

СБУ задержала в Киеве подозреваемую в сотрудничестве с Россией женщину
Фото: ТАССТАСС

— В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержали бывшую главу Купянской районной государственной администрации, — говорится в сообщении.

Утверждается, что задержанная спецслужбами женщина сотрудничала с властями Российской Федерации, а затем сбежала в Киев. Там она попыталась оформить документы в качестве переселенца с востока Украины и после выехать в ЕС. Сейчас ей предъявлены обвинения в коллаборационизме, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ведет переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом об обмене гражданских лиц, против которых возбуждены уголовные дела.

22 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины начала проводить обыски в Киево-Печерской лавре. Также местные СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находятся рядом с Киево-Печерской лаврой.

До этого СБУ возбудила уголовное дело после богослужебных песнопений в Киево-Печерской лавре, которые якобы прославляли Россию. Дело возбуждено по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» Уголовного кодекса страны.

Происшествия,Татьяна Москалькова,СБУ,ЕС,
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