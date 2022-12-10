В Петербурге незнакомец домогался в лифте восьмилетней девочки

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который домогался восьмилетней школьницы в лифте. Об этом сообщает издание "Фонтанка".
Инцидент произошел 9 декабря в доме на Софийской улице. В полицию обратилась мать пострадавшей с заявлением, что к ней приставал незнакомец.
По информации издания, действия злоумышленника квалифицированы как "насильственные действия сексуального характера".
На данный момент ведется розыск подозреваемого, составлена ориентировка.
Ранее сообщалось, что в Курганской области неизвестный домогался малолетней девочки на улице. После того как мать возмутилась, мужчина попытался пригрозить ей расправой, однако женщина никак не отреагировала на его заявления. В итоге незнакомец сбежал с места происшествия.