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40 минут назад

Москвич захотел показать детям опыт с огнем и отправил в реанимацию жену

Lenta.ru

Житель Москвы показал сыну-дошкольнику и его другу химический опыт с огнем и случайно поджег свою жену. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Москвич захотел показать детям опыт с огнем и отправил в реанимацию жену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, 59-летний москвич предложил детям сделать так называемую «фараонову змею»: слепить вулкан из песка, засыпать в него соду, сахар и спирт, после чего поджечь. Опыт проводился на кухне. В результате из вулкана должна была появиться черная змея, образованная из сгоревшего сахара. Однако из сооружения вырвалось пламя, которое подожгло одежду и волосы жены россиянина, наблюдавшей за экспериментом.

Мужчина потушил огонь, дал супруге обезболивающее и вызвал скорую помощь. По данным авторов поста, женщину поместили в реанимацию с ожогами около 30 процентов тела: у нее обгорели руки, шея и лицо.

Москвич, который оказался инженером, объяснил, что эксперимент вышел из-под контроля после решения подлить побольше спирта для усиления эффекта.

Ранее в Москве восьмиклассник захотел провести дома опыт, засыпал в кофемолку содержимое петард и включил ее, после чего произошел взрыв. Мать нашла ребенка лежащим на полу со сломанной рукой и красными глазами.

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