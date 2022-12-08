Рукопашный бой сотрудницы магазина с клиентом в Москве попал на видео

«Что-то явно неадекватное происходит в "Магните" на Липчанского, 4. Мне написали, что там работает агрессивная женщина-администратор, которая позволяет себе распускать руки. Помимо того что она ударила парня на видео, были еще случаи нападения на других посетителей», — написал администратор канала.

Пользователи сети отреагировали на увиденное по-разному. «А где охранники в такие моменты?», «Господи, какой кошмар. Что бы парень ни сделал, кидаться так на него как-то не очень профессионально для администратора», «Вот так зайдешь за покупками, а тебя еще и изобьют», — выразили беспокойство одни. Другие предположили, что молодой человек сам виноват: «Может, он ее вывел из себя. Подростки сейчас такие», «Мы же не знаем, какая предыстория была. Может, он оскорбил ее семью. А она за семью — горой».