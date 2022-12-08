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1 час назад

В Эмиратах задержали еще одного организатора пирамиды Finiko

Lenta.ruиещё 2

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) задержали одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Генпрокуратура РФ будет требовать его экстрадиции, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В Эмиратах задержали еще одного организатора пирамиды Finiko
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Генпрокуратуре отметили, что Сабирова объявили в международный розыск 12 ноября. 30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ сообщило о его задержании на территории страны.

«НЦБ Интерпола МВД МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания», — отметили в надзорном ведомстве.

Также Генпрокуратура направила ходатайство о содержании Сабирова под стражей в Министерство юстиции ОАЭ.

После того как все экстрадиционные материалы будут подготовлены и переведены, Генпрокуратура направит в министерство запрос о выдаче Сабирова. Другой предполагаемый сооснователь пирамиды Марат Сабиров по-прежнему находится в розыске.

Ранее Россия запросила экстрадицию еще одного организатора Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича. Его задержали в ОАЭ в начале сентября.

По данным следствия, Finiko начала привлекать средства граждан в 2018 году. Вкладчикам обещали месячную доходность в размере 20-30 процентов. Главный офис финансовой пирамиды находился в Казани. Также она имела филиалы более чем в 70 российских регионах.

В июне 2021 года Банк России признал Finiko финансовой пирамидой, а в июле ее основатели остановили выплаты вкладчикам. В апреле текущего года МВД сообщило, что ущерб от деятельности Finiko превысил пять миллиардов рублей.

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