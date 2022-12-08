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1 час назад

В иракских тюрьмах остались 59 россиянок

Lenta.ruиещё 1

В тюрьмах Ирака остаются 59 гражданок России, обвиняемых в пособничестве терроризму, заявил посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев. Его цитирует РИА Новости.

В иракских тюрьмах остались 59 россиянок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам дипломата, когда он заступил на должность, в заключении пребывали 63 россиянки. На сегодняшний день одна из них скончалась из-за проблем со здоровьем, а троих освободили. Сообщается, что совершеннолетние женщины за пособничество террористам были приговорены к 15 годам лишения свободы, а несовершеннолетние — к пяти.

«Вся вина осужденных россиянок в том, что они были женами боевиков. Поэтому их посадили за пособничество. Это очень важный момент. Если бы за ними были какие-то деяния террористического плана, приговорили бы к высшей мере наказания», — отметил Кутрашев.

Он добавил, что большинство заключенных еще в подростковом возрасте были насильно вывезены родителями в Ирак и выданы замуж за боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

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