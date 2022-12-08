В иракских тюрьмах остались 59 россиянок

По словам дипломата, когда он заступил на должность, в заключении пребывали 63 россиянки. На сегодняшний день одна из них скончалась из-за проблем со здоровьем, а троих освободили. Сообщается, что совершеннолетние женщины за пособничество террористам были приговорены к 15 годам лишения свободы, а несовершеннолетние — к пяти.