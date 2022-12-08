Власти: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

ВСУ обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал поселок в Яковлевском городском округе. По предварительной информации пострадавших среди мирного населения нет. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи», - написал он.
Гладков также добавил, что на месте работают аварийные бригады для устранения последствий. Кроме того, оперативными службами продолжается подомовой обход территории.
Ранее Гладков сообщил о том, что 7 декабря система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. В результате ЧП никто не пострадал. Есть повреждение линии электропередачи.
Напомним, в последнее время ВСУ активно обстреливают Белгородскую область. Так, прилеты были зафиксированы в селах в Валуйском и Шебекинском округах. Небольшие повреждения получили жилые дома, здания Дома культуры и детского сада.