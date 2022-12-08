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1 час назад

Власти: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Елена Прошина

ВСУ обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Власти: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Под обстрел ВСУ попал поселок в Яковлевском городском округе. По предварительной информации пострадавших среди мирного населения нет. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи», - написал он.

Гладков также добавил, что на месте работают аварийные бригады для устранения последствий. Кроме того, оперативными службами продолжается подомовой обход территории.

ПВО сбила ракеты над белгородским селом Кулешовка

Ранее Гладков сообщил о том, что 7 декабря система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. В результате ЧП никто не пострадал. Есть повреждение линии электропередачи.

Напомним, в последнее время ВСУ активно обстреливают Белгородскую область. Так, прилеты были зафиксированы в селах в Валуйском и Шебекинском округах. Небольшие повреждения получили жилые дома, здания Дома культуры и детского сада.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,
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