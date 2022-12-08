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15 минут назад

Еще один блогер объявлен в федеральный розыск

Алиса Селезнёва

Российский блогер Камикадзе Ди* объявлен в федеральный розыск. Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщает «Коммерсант».

Популярного российского блогера объявили в розыск
Фото: соцсетисоцсети

Блогер, настоящее имя которого Дмитрий Иванов*, разыскивается по одной из статей УК РФ, сообщается в базе ведомства. При этом более подробной информации там не приводится.

Ранее стало известно, что против Иванова было возбуждено уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России. 23 сентября Минюст внес блогера в список иностранных агентов.

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При этом Камикадзе Ди* покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов, в котором он высмеивал людей с низкой зарплатой. Зрители сочли, что этот ролик попадает под статью о склонении к самоубийству.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Происшествия,Общество,Артемий Лебедев,МВД России,Коммерсант,
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