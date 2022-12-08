Популярного российского блогера объявили в розыск

Российский блогер Камикадзе Ди* объявлен в федеральный розыск. Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщает «Коммерсант».

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Блогер, настоящее имя которого Дмитрий Иванов*, разыскивается по одной из статей УК РФ, сообщается в базе ведомства. При этом более подробной информации там не приводится.

Ранее стало известно, что против Иванова было возбуждено уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России. 23 сентября Минюст внес блогера в список иностранных агентов.

При этом Камикадзе Ди* покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов, в котором он высмеивал людей с низкой зарплатой. Зрители сочли, что этот ролик попадает под статью о склонении к самоубийству.