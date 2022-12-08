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1 час назад

Россиянин избил приемную дочь из-за отказа делать домашнее задание

Lenta.ru

Житель села Успенское Краснодарского края избил приемную дочь за то, что она отказывалась делать домашнее задание по математике. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

Россиянин избил приемную дочь из-за отказа делать домашнее задание
Фото: unsplashunsplash

Россиянин с супругой удочерили ребенка почти четыре года назад. Тогда семья перебралась на юг страны из Пермского края. Они купили в регионе участок и достаточно быстро трудоустроились. Однако позже ситуация изменилась. Девочке стало казаться, что мать ее недолюбливает. Жалобы подростка выводили из себя и отца.

Школьница стала сбегать в гости к подругам с бойфрендом. В один из вечеров, когда девочка вернулась, ее приемный родитель рассвирепел из-за того, что она не подготовилась к урокам и ударил ее по лицу. Позже синяк под глазом увидел директор школы и доложил о случившемся в службу опеки. Пострадавшую школьницу разместили в реабилитационном центре.

Ранее в Нижегородской области мужчина несколько лет избивал приемную дочь и отрезал ей палец. Следователи возбудили в отношении россиянина уголовное дело части 2 статьи 117 («Истязание заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

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