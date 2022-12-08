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12 минут назад

ФСБ сообщила о задержании по подозрению в госизмене жителей Севастополя

Елена Прошина

Двух жителей Севастополя арестовали по делу о государственной измене. Они подозреваются в передаче данных о военных объектах Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

ФСБ сообщила о задержании двух россиян по подозрению в госизмене
Фото: ТАССТАСС

«В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины», - сообщили в ФСБ РФ.

Уточняется, что один из задержанных был завербован СБУ в 2016 году, «являясь сторонником украинской идеологии». После начала СВО он за деньги передавал информацию о расположении объектов Минобороны РФ. Это могло быть использовано против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности страны.

В частности, летом задержанный по заданию СБУ привлек к шпионажу своего знакомого – тоже жителя Севастополя. Тот стал собирать и передавать через мессенджер WhatsApp иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене. Оба заключены под стражу на два месяца.

Происшествия,Минобороны России,ФСБ,СБУ,
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