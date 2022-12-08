Мужчина в маске поджег квартиру с женщиной и ребёнком внутри в Москве

В Москве неизвестный в медицинской маске поджег квартиру с женщиной с ребенком внутри. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Демьяна Бедного на третьем этаже. Соседи, заметившие дым, вызвали экстренные службы. В квартире были обнаружены тела 24-летней женщины-предпринимателя и двухлетнего мальчика. Оба были без сознания, их увезли в больницу с серьезными ожогами. У пострадавшей около 30%, у ребенка повреждены дыхательные пути.

После ликвидации возгорания на месте отсмотрели камеры. На них видно, что за несколько минут до пожара в подъезд заходит мужчина в медицинской маске, поднимается, и вдруг происходит яркая вспышка. При этом видно, что мужчина после этого выбегает. На месте обнаружена пластиковая бутылка с остатками горючего. Правоохранительные органы ведут поиски поджигателя.