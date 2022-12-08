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28 минут назад

Мужчина маске поджег квартиру с женщиной и ребенком в Москве

Елена Прошина

В Москве неизвестный в медицинской маске поджег квартиру с женщиной с ребенком внутри. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Мужчина в маске поджег квартиру с женщиной и ребёнком внутри в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Демьяна Бедного на третьем этаже. Соседи, заметившие дым, вызвали экстренные службы. В квартире были обнаружены тела 24-летней женщины-предпринимателя и двухлетнего мальчика. Оба были без сознания, их увезли в больницу с серьезными ожогами. У пострадавшей около 30%, у ребенка повреждены дыхательные пути.

После ликвидации возгорания на месте отсмотрели камеры. На них видно, что за несколько минут до пожара в подъезд заходит мужчина в медицинской маске, поднимается, и вдруг происходит яркая вспышка. При этом видно, что мужчина после этого выбегает. На месте обнаружена пластиковая бутылка с остатками горючего. Правоохранительные органы ведут поиски поджигателя.

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Ранее пожар произошел в бизнес-центре на северо-западе Москвы на улице Маршала Прошлякова, дом 19. Очаг возгорания зафиксирован на пятом этаже. Пожарным удалось не допустить распространения огня и через полчаса пожар локализован. В ходе ликвидации возгорания спасено шесть человек. В результате ЧП никто не пострадал.

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