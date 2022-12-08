Знаменитый глотатель шпаг пронзил себе живот и лишился легкого

Профессиональный глотатель шпаг из США Скотт Нельсон случайно пронзил себе живот, серьезно повредил печень и лишился части легкого. Об этом сообщает Daily Star.

59-летний факир выступал на шоу в парке Six Flags of America в американском штате Мэриленд, когда пять шпаг пронзили его брюшную полость. Прибывшие на помощь парамедики извлекли шпаги из живота знаменитого фокусника и доставили его в больницу с глубокими ранами. Врачи провели Нельсону операцию, в результате которой им пришлось удалить часть легкого.

Мужчина более месяца находится в больнице и до сих пор не может есть твердую пищу. Для оплаты лечения Нельсона была создана страница по сбору средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. Помимо денег, которые жертвуют поклонники, мужчина получает многочисленные пожелания скорейшего выздоровления. Нельсон, в свою очередь, идет на поправку и сохраняет позитивный настрой. «Хорошие новости: я бросил курить и сбросил более 22 килограммов», — говорит он.

Нельсон заслужил репутацию легендарного факира именно благодаря трюку с помещением в пищевод нескольких шпаг одновременно.