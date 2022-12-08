Более двухсот человек эвакуировали из-за пожара в Павлодаре

"В 03:18 (00:18 по московскому времени) на пульт 101 поступило сообщение о том, что в гостинице <...> задымление на первом этаже. На место выехали 5 единиц техники и 25 сотрудников департамента по ЧС Павлодарской области", - указано в сообщении.