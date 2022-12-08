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1 час назад

Более двухсот человек эвакуировали из-за пожара в казахстанской гостинице

Москва24

Пожар произошел в гостинице "Сары-Арка" в казахстанском городе Павлодар, экстренные службы эвакуировали 220 человек, в том числе 10 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по ЧС Павлодарской области.

Более двухсот человек эвакуировали из-за пожара в Павлодаре
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"В 03:18 (00:18 по московскому времени) на пульт 101 поступило сообщение о том, что в гостинице <...> задымление на первом этаже. На место выехали 5 единиц техники и 25 сотрудников департамента по ЧС Павлодарской области", - указано в сообщении.

Уточняется, что пожар был ликвидирован в 04:06 по местному времени. В результате ЧП один мужчина отравился продуктами горения, его доставили в городскую больницу.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре в Ельце. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины.

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