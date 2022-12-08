Россиянин 15 раз воткнул вилку в лицо женщины

27-летний житель Поронайска Сахалинской области выпивал в компании. В какой-то момент он начал ссориться с женщиной. Парень набросился на оппонентку.

Как пишет ЧП "Сахалин", молодой мужчина два раза кулаком нанес ей удар по голове, 11 раз ногами в кроссовках по телу. Затем он взял вилку и нанес не менее 15 ударов по лицу и шее женщины. От полученных травм женщина скончалась.