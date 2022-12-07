Задержанный за стрельбу в Новошахтинске попал на видео

38-летний мужчина, задержанный за стрельбу в Новошахтинске, доставлен к следователю. Оперативное видео с ним предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).
На кадрах виден подозреваемый в камуфляже, которого в наручниках ведут конвоиры.
Мужчине вменяются статьи 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
По данным СКР, 6 декабря мужчина в пригороде Новошахтинска из ручного пулемета открыл стрельбу по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранение и попал в больницу.
Стрелок скрылся. Его нашли и задержали в cеле Киселево Красносулинского района. В СКР уточнили, что он ранее был судим за кражи и разбой.
Ранее 7 декабря сообщалось, что подозреваемый Павел Николин отбывал срок в ИК-4 в Башкортостане, где его завербовали в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Однако в конце ноября он сбежал. Глава ЧВК Евгений Пригожин пообещал провести расследование.