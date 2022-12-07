В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
30 минут назад

Арестован устроивший пьяное ДТП в Подмосковье полицейский

Деловая газета "Взгляд"

Полицейскоий из Балашихи, в нетрезвом состоянии устроивший ДТП с тремя автомобилями, в котором погибла женщина, арестован на два месяца, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

Арестован устроивший пьяное ДТП в Подмосковье полицейский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Врадий, полицейскому предъявили обвинение в совершении ДТП в состоянии опьянения, повлекшего смерть человека, суд отправил его под стражу до 5 февраля, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник полицейский, будучи нетрезвым за рулем столкнулся с тремя автомобилями, в результате ДТП пассажирка одной из машин погибла, при этом, была изъята бутылка водки, следствие не уточнило, где она лежала. Предполагаемый виновник аварии – полицейский был уволен.

До этого в аварии с автобусом в Москве пострадали 14 человек

Происшествия,Ольга Врадий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители