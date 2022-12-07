Арестован устроивший пьяное ДТП в Подмосковье полицейский

Полицейскоий из Балашихи, в нетрезвом состоянии устроивший ДТП с тремя автомобилями, в котором погибла женщина, арестован на два месяца, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

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По словам Врадий, полицейскому предъявили обвинение в совершении ДТП в состоянии опьянения, повлекшего смерть человека, суд отправил его под стражу до 5 февраля, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник полицейский, будучи нетрезвым за рулем столкнулся с тремя автомобилями, в результате ДТП пассажирка одной из машин погибла, при этом, была изъята бутылка водки, следствие не уточнило, где она лежала. Предполагаемый виновник аварии – полицейский был уволен.