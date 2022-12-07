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38 минут назад

Мужчина расстрелял из пневматического пистолета автомобиль с ребенком в салоне

Газета.Ru

Мужчина расстрелял из пневматического пистолета внедорожник Ssang Yong на трассе в Калининском районе Тверской области. Об этом сообщает региональное МВД.

Автомобиль с ребенком в салоне расстреляли из пневмата под Тверью
Фото: Управление МВД России по Тверской области/VKУправление МВД России по Тверской области/VK

«Потерпевший вместе с супругой и несовершеннолетним ребенком ехал в автомобиле Ssang Yong по трассе М10. На 167-м километре автодороги из проезжающего мимо автомобиля по машине потерпевшего неизвестный выстрелил из пневматического пистолета, в результате чего разбилось стекло водительской двери», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Позже полиция задержала злоумышленника. Он пояснил, что Ssang Yong якобы «подрезал» его машину, поэтому он решил отомстить и выстрелил в автомобиль обидчика из пневматического пистолета.

По данным полиции, за умышленное повреждение автомобиля злоумышленнику грозит два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль с поднятым кузовом врезался в строящийся пешеходный мост под Уфой. Инцидент произошел на 1480 км федеральной трассы «М5 Урал».

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