Экоактивисты облили краской вход в театр "Ла Скала"

Экоактивисты движения "Последнее поколение" облили краской вход в театр "Ла Скала", где в среду опера русского композитора Модеста Мусоргского "Борис Годунов" откроет новый сезон. Об этом сообщает агентство ANSA.
На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что краской были испачкана афиша, а также дверь. Задержано пять человек, указывает агентство.
Заглавную партию в опере "Борис Годунов" исполнит российский оперный певец заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. В других ролях задействованы оперные певцы Мариинского театра, включая Анну Денисову и Алексея Маркова, а также приглашенный солист Мариинского театра Дмитрий Головнин. Дирижировать будет главный дирижер "Ла Скала" Риккардо Шайи.
Впервые оперу Мусоргского, либретто которой написано по одноименной трагедии Александра Пушкина, в "Ла Скала" представили в 1909 году.
Как отмечают итальянские СМИ, в 2022 году на премьере будут присутствовать президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.