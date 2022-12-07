Экоактивисты облили краской вход в театр "Ла Скала"

Экоактивисты движения "Последнее поколение" облили краской вход в театр "Ла Скала", где в среду опера русского композитора Модеста Мусоргского "Борис Годунов" откроет новый сезон. Об этом сообщает агентство ANSA.

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На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что краской были испачкана афиша, а также дверь. Задержано пять человек, указывает агентство.

Заглавную партию в опере "Борис Годунов" исполнит российский оперный певец заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. В других ролях задействованы оперные певцы Мариинского театра, включая Анну Денисову и Алексея Маркова, а также приглашенный солист Мариинского театра Дмитрий Головнин. Дирижировать будет главный дирижер "Ла Скала" Риккардо Шайи.

Впервые оперу Мусоргского, либретто которой написано по одноименной трагедии Александра Пушкина, в "Ла Скала" представили в 1909 году.