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1 час назад

Экоактивисты облили краской вход в театр "Ла Скала"

ТАСС

Экоактивисты движения "Последнее поколение" облили краской вход в театр "Ла Скала", где в среду опера русского композитора Модеста Мусоргского "Борис Годунов" откроет новый сезон. Об этом сообщает агентство ANSA.

Экоактивисты облили краской вход в театр "Ла Скала"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что краской были испачкана афиша, а также дверь. Задержано пять человек, указывает агентство.

Заглавную партию в опере "Борис Годунов" исполнит российский оперный певец заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. В других ролях задействованы оперные певцы Мариинского театра, включая Анну Денисову и Алексея Маркова, а также приглашенный солист Мариинского театра Дмитрий Головнин. Дирижировать будет главный дирижер "Ла Скала" Риккардо Шайи.

Впервые оперу Мусоргского, либретто которой написано по одноименной трагедии Александра Пушкина, в "Ла Скала" представили в 1909 году.

Как отмечают итальянские СМИ, в 2022 году на премьере будут присутствовать президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Происшествия,В мире,Дмитрий Головнин,Анна Денисова,Модест Мусоргский,Алексей Марков,Ильдар Абдразаков,Риккардо Шайи,Борис Годунов,Серджо Маттарелла,Еврокомиссия,
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