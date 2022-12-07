Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском», — написал он в Telegram .

Ранее в полиции рассказали, что мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия.