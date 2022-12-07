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14 минут назад

Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали

RT на русскомиещё 7

Мужчина, открывший огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области, задержан.

Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском», — написал он в Telegram.

Ранее в полиции рассказали, что мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия.

Получившего ранение полицейского госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.

Происшествия,Василий Голубев,
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