В Тынде стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку

Собаки набросились на ребенка возле гимназии № 2 в Тынде, сообщает Telegram-канал Tynda News.

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О происшествии рассказали в социальных сетях очевидцы. По словам местных жителей, стая бродячих собак давно терроризирует целый микрорайон. Накануне днем, животные напали на меленькую девочку, которая возвращалась из школы.

Отбить ребенка удалось проезжавшему мимо мужчине, он выскочил из авто и отогнал собак. Мужчина посадил девочку в машину, перевязал ей рану на руке и отвез к родителям, выяснилось, что школьница живет неподалеку, семья обратилась в больницу.

Медики диагностировали у ребенка рваные раны мягких тканей, собаки успели несколько раз укусить девочку за руки.