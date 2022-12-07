В районе дома №77 на улице Татищева в Екатеринбурге произошла массовая перестрелка. Больше десятка мужчин устроили вооруженные разборки, сообщают очевидцы в соцсетях.
«События развернулись рядом с магазином „Татищев“ на улице Татищева, 77. На место происшествия выезжала полиция», — цитирует telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург» подписчицу.
К посту прикреплено видео, на котором видно, как две группы мужчин, вооруженные пистолетами, выясняют отношения. Одного из мужчин бьют руками и ногами. Слышны выстрелы.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.