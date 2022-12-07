В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
29 минут назад

В Екатеринбурге произошла массовая перестрелка. Видео

Ura.Ru

В районе дома №77 на улице Татищева в Екатеринбурге произошла массовая перестрелка. Больше десятка мужчин устроили вооруженные разборки, сообщают очевидцы в соцсетях.

«События развернулись рядом с магазином „Татищев“ на улице Татищева, 77. На место происшествия выезжала полиция», — цитирует telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург» подписчицу.

К посту прикреплено видео, на котором видно, как две группы мужчин, вооруженные пистолетами, выясняют отношения. Одного из мужчин бьют руками и ногами. Слышны выстрелы.

Стало известно о желании Шамсутдинова воевать в ЧВК «Вагнер»

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.

Происшествия,Видео,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители