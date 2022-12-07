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3 минуты назад

Геодезиста Валерия Качина этапировали из Биробиджана в Москву в «Лефортово» по делу о госизмене

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене ученому-геодезисту Валерию Качину, которого этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий, сообщили в правоохранительных органах.

Российский ученый арестован по делу о госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил источник, сотрудниками ФСБ был задержан ученый Валерий Качин, которому предъявлено обвинение в госизмене (по ст. 275 УК РФ), передает ТАСС. По словам источника, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он этапирован в столичное СИЗО «Лефортово» для проведения необходимых следственных действий.

В Лефортовском суде Москвы уточнили, что следствие просит продлить арест ученому до 12 марта и отметили, что следователи ФСБ засекретили материалы уголовного дела.

Ранее Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Происшествия,СИЗО "Лефортово",ФСБ,
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