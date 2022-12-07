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32 минуты назад

Четверо россиян получили сроки за похищение и убийство знакомого

Lenta.ruиещё 1

В Сахалинской области суд приговорил на сроки от 6 лет до 11,3 года лишения свободы троих мужчин и на 6,5 года лишения свободы женщину за похищение ее бывшего сожителя. Об этом в среду, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Четверо россиян получили сроки за похищение и убийство знакомого
Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.comDmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Фигуранты признаны виновными по статье 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Россиянка будет отбывать наказание в колонии общего режима, а остальные — в колонии строгого.

По данным ведомства, 30 октября 2020 года осужденная рассказала друзьям, что бывший сожитель ее избивал. Тогда компания решила разобраться с обидчиком. Они подъехали к его дому, проникли в квартиру, избили потерпевшего, а затем вывели на улицу и положили в багажник машины. После чего уехали на дачу одного из фигурантов. Там они продолжили избивать жертву руками и ногами, а затем вывезли мужчину на открытый участок местности и оставили.

Известно, что потерпевший скончался от переохлаждения организма.

Происшествия,Следственный комитет,
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