В Башкирии надземный пешеходный переход рухнул на грузовик

ГИБДД по Башкирии сообщает, что на трассе М-5 под Уфой грузовик зацепился кузовом за надземный пешеходный переход. Конструкция рухнула на машину, водитель погиб. Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.
Авария произошла на 1480-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
«По предварительном данным, у грузовика Skania при движении открылся кузов, в результате чего он зацепил строящийся надземный пешеходный переход. В результате обвала металлоконструкции надземного перехода погиб водитель Skania», – сообщили в ГИБДД.
В данный момент на данном участке трассы было полностью закрыто движение последствия обрушения ликвидируют специалисты.
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