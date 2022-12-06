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7 минут назад

В Башкирии надземный пешеходный переход рухнул на грузовик

Елена Прошина

ГИБДД по Башкирии сообщает, что на трассе М-5 под Уфой грузовик зацепился кузовом за надземный пешеходный переход. Конструкция рухнула на машину, водитель погиб. Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.

В Башкирии надземный пешеходный переход рухнул на грузовик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла на 1480-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

«По предварительном данным, у грузовика Skania при движении открылся кузов, в результате чего он зацепил строящийся надземный пешеходный переход. В результате обвала металлоконструкции надземного перехода погиб водитель Skania», – сообщили в ГИБДД.

В данный момент на данном участке трассы было полностью закрыто движение последствия обрушения ликвидируют специалисты.

Ранее 15 автомобилей столкнулись друг с другом в Ингушетии из-за гололёда.

Происшествия,ГИБДД,
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