После ликвидации пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте на балконе квартиры было обнаружено тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте. По предварительной информации, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины. Она проживала в квартире с сыном и матерью», - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Черемушкинский межрайонный прокурор Алена Гольдина.
Ранее сообщалось, что пожар был ликвидирован в 22.54. Площадь возгорания составила 60 кв. м.