«Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте. По предварительной информации, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины. Она проживала в квартире с сыном и матерью», - говорится в сообщении.