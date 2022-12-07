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1 час назад

Тело погибшей женщины обнаружено в сгоревшей квартире на Новоясеневском проспекте

Агентство «Москва»иещё 8

После ликвидации пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте на балконе квартиры было обнаружено тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте. По предварительной информации, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины. Она проживала в квартире с сыном и матерью», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Черемушкинский межрайонный прокурор Алена Гольдина.

Ранее сообщалось, что пожар был ликвидирован в 22.54. Площадь возгорания составила 60 кв. м.

Происшествия,Видео,Пожар в Москве,Генпрокуратура РФ,
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