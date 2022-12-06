Экс-сотруднику ГИБДД дали условный срок за получение 41 взятки

В Ленобласти бывшего сотрудника ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району приговорили к шести годам колонии условно за получение 41 взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фото: ТАСС ТАСС

Также мужчину оштрафовали на девять миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение семи лет. Он получил условный срок, так как полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог изобличить соучастников.

По данным следствия, фигурант входил в состав ОПГ численностью 13 человек, членами которой были сотрудники ГУ МВД и Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. В период с марта 2018 по август 2019 года подельники получили более 47 миллионов рублей от компаний и физических лиц, работающих в сфере грузоперевозок.