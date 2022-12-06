В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Бывшему сотруднику ГИБДД дали условный срок за получение 41 взятки

Lenta.ru

В Ленобласти бывшего сотрудника ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району приговорили к шести годам колонии условно за получение 41 взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Экс-сотруднику ГИБДД дали условный срок за получение 41 взятки
Фото: ТАССТАСС

Также мужчину оштрафовали на девять миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение семи лет. Он получил условный срок, так как полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог изобличить соучастников.

В Казани бывшего сотрудника ГИБДД обвинили во взяточничестве

По данным следствия, фигурант входил в состав ОПГ численностью 13 человек, членами которой были сотрудники ГУ МВД и Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. В период с марта 2018 по август 2019 года подельники получили более 47 миллионов рублей от компаний и физических лиц, работающих в сфере грузоперевозок.

За вознаграждение правоохранители обещали коммерсантам не привлекать их к ответственности за возможные нарушения. Дела в отношении девяти соучастников осужденного сейчас находятся на рассмотрении в Выборгском городском суде.

Происшествия,Следственный комитет,ГИБДД,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители