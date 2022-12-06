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4 минуты назад

Вооруженный пулеметом дезертир в Новошахтинске попал на видео

Lenta.ru

В объектив видеорегистратора попал вооруженный дезертир, открывший стрельбу по полицейским в Новошахтинске. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

Вооруженный пулеметом дезертир в Новошахтинске попал на видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах виден мужчина, одетый в камуфляж, идущий по обочине дороги.

В настоящее время правоохранительные органы ищут его, город перекрыт.

Полицейские в гражданской одежде проводили проверку местности в поисках 43-летней Оксаны Панченко, о пропаже которой заявили родственники, уточняет Baza. У завода они повстречали мужчину с оружием и в балаклаве, который открыл по ним огонь. Ранение получил один из полицейских.

Происшествия,Оксана Панченко,
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