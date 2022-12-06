Вооруженный пулеметом дезертир в Новошахтинске попал на видео

Полицейские в гражданской одежде проводили проверку местности в поисках 43-летней Оксаны Панченко, о пропаже которой заявили родственники, уточняет Baza. У завода они повстречали мужчину с оружием и в балаклаве, который открыл по ним огонь. Ранение получил один из полицейских.