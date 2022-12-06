Жителей российского города призвали укрыться после ЧП с дезертиром

Жителей Новошахтинска Ростовской области призвали укрыться в помещениях и не пытаться самим задержать подозреваемого в стрельбе по полицейским. Об этом говорится в официальном Телеграм-канале администрации города.

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«Уважаемые новошахтинцы! В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим, в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что некий мужчина ранил одного из полицейский. По данным Телеграм-канала Mash, сотрудники ППС увидели его, когда прочесывали местность в поисках пропавшей женщины. Мужчина был в балаклаве, камуфляже и с пулеметом. Заметив полицейских он открыл по ним огонь. Преступника до сих пор ищут по всей области, город оцеплен.

Уточняется, что пострадавшим при нападении оказался 27-летний Роман Б. Он ранен в таз. На помощь вылетела санавиация.

Предположительно, нападавший может быть дезертиром, бежавшим со стороны Украины. Очевидцы сообщают, что в городе слышны выстрелы. В Новошахтинске и пригороде закрыты все детские сады и школы. Родителей просят забрать детей.