Экс-сотрудника прокуратуры приговорили к 8,5 годам колонии

Суд признал бывшего сотрудника прокуратуры Илью Сергеева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Черемушкинского районного суда столицы в среду, 7 декабря.

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По решению суда, Сергеев отправится в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев. Помимо этого, бывшего сотрудника прокуратуры лишили звания «младший советник юстиции» и права занимать должности на государственной службе, а также оштрафовали на сумму, в три раза превышающую размер взятки, — на три миллиона шестьсот тысяч рублей.

Помимо самого Сергеева, суд отправил в колонию строгого режима и человека, который дал взятку, — Ивана Потапова. Гражданин будет отбывать наказание в течение семи лет и шести месяцев, а также выплатит штраф в размере двух миллионов четырехсот тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.