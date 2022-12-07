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39 минут назад

Бывшего сотрудника прокуратуры приговорили к восьми с половиной годам колонии за взятки

Вечерняя Москваиещё 3

Суд признал бывшего сотрудника прокуратуры Илью Сергеева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Черемушкинского районного суда столицы в среду, 7 декабря.

Экс-сотрудника прокуратуры приговорили к 8,5 годам колонии
Фото: ТАССТАСС

По решению суда, Сергеев отправится в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев. Помимо этого, бывшего сотрудника прокуратуры лишили звания «младший советник юстиции» и права занимать должности на государственной службе, а также оштрафовали на сумму, в три раза превышающую размер взятки, — на три миллиона шестьсот тысяч рублей.

Помимо самого Сергеева, суд отправил в колонию строгого режима и человека, который дал взятку, — Ивана Потапова. Гражданин будет отбывать наказание в течение семи лет и шести месяцев, а также выплатит штраф в размере двух миллионов четырехсот тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Другого фигуранта уголовного дела о взяточничестве арестовали в столице во вторник, 6 декабря. В СИЗО на два месяца был отправлен бывший помощник главы Росалкогольрегулирования Михаил Терещенко.

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