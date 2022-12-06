В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Мужчина обстрелял полицейских из пулемета в Ростовской области

Елена Прошина

В Новошахтинске в Ростовской области мужчина в камуфляжной форме обстрелял полицейских из пулемета. Один сотрудник ранен. Предположительно, нападавший может быть дезертиром. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских под Ростовом
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, преступление было совершено во вторник в районе 12:00 в пригороде Новошахтинска.

«Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», - сказал источник.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого.

По данным Телеграм-канала Baza, мужчина начал стрелять, когда его встретили полицейские. Как уточняется, трое сотрудников ППС заметили в лесу мужчину в балаклаве, камуфляже и с оружием. Увидев сотрудников, неизвестный открыл огонь. После перестрелки ему удалось скрыться.

В городе закрывают выезды и детские сады. Жителей просят быть внимательными и не выходить на улицу без особой надобности. Полицейские из Новошахтинска получили приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

По информации Телеграм-канала Shot, по всей Ростовской области введен план «Сирена». Уточнятся, что разыскивается мужчина ростом 180–190 сантиметров, в балаклаве, камуфляже и вооруженного пулеметом.

Происшествия,МВД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители