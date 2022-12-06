Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских под Ростовом

В Новошахтинске в Ростовской области мужчина в камуфляжной форме обстрелял полицейских из пулемета. Один сотрудник ранен. Предположительно, нападавший может быть дезертиром. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам представителя пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, преступление было совершено во вторник в районе 12:00 в пригороде Новошахтинска.

«Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», - сказал источник.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого.

По данным Телеграм-канала Baza, мужчина начал стрелять, когда его встретили полицейские. Как уточняется, трое сотрудников ППС заметили в лесу мужчину в балаклаве, камуфляже и с оружием. Увидев сотрудников, неизвестный открыл огонь. После перестрелки ему удалось скрыться.

В городе закрывают выезды и детские сады. Жителей просят быть внимательными и не выходить на улицу без особой надобности. Полицейские из Новошахтинска получили приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.