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29 минут назад

Названа причина взрывов газа в жилых домах

Lenta.ru

Плохую подготовку коммуникаций к зиме назвали причиной взрывов газа в жилых домах России. Такое мнение высказала главный эксперт по ЖКХ Народного фронта Светлана Калинина, сообщает «Российская газета».

Названа причина взрывов газа в жилых домах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, под угрозой находятся дома, которые плохо подготовили к холодному времени года, в том числе их отопительные системы.

«Сегодня мало кто проверяет готовность домов к отопительному сезону. Документы, которые передают управляющие компании, просто подписываются в кабинетах глав муниципальных образований», — заявила Калинина.

В итоге жильцы для обогрева используют газовые конфорки.

Эксперт также утонила, что ситуацию усугубил мораторий на проверки. Калинина подчеркнула, что вводить подобные меры в сферах, которые касаются безопасности людей, недопустимо.

Ранее в поселке Полтавка Омской области два человека пострадали при взрыве в жилом доме газового баллона из-за его разгерметизации. В МЧС уточнили, что в доме также повреждено имущество. Сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Светлана Калинина,
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