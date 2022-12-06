Названа причина взрывов газа в жилых домах

Плохую подготовку коммуникаций к зиме назвали причиной взрывов газа в жилых домах России. Такое мнение высказала главный эксперт по ЖКХ Народного фронта Светлана Калинина, сообщает «Российская газета».

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По словам специалиста, под угрозой находятся дома, которые плохо подготовили к холодному времени года, в том числе их отопительные системы.

«Сегодня мало кто проверяет готовность домов к отопительному сезону. Документы, которые передают управляющие компании, просто подписываются в кабинетах глав муниципальных образований», — заявила Калинина.

В итоге жильцы для обогрева используют газовые конфорки.

Эксперт также утонила, что ситуацию усугубил мораторий на проверки. Калинина подчеркнула, что вводить подобные меры в сферах, которые касаются безопасности людей, недопустимо.