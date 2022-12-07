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30 минут назад

В Москве в квартире нашли тело 15-летней школьницы

Газета.Ruиещё 1

В Москве обнаружили тело 15-летней школьницы, сообщает издание mk.ru. По предварительной информации, девушка покончила с собой.

В Москве в квартире нашли тело 15-летней школьницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на юго-западе столицы. Подросток погибла в в квартире на Ленинском проспекте.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области обнаружили тело 16-летнего школьника. По предварительной информации, подросток покончил с собой. Юноша утром пошел в школу, однако с занятий так и не вернулся. Когда родители начали поиски сына, то выяснили, что на уроках его не было. Спустя некоторое время отчим нашел тело пасынка в соседнем подъезде.

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