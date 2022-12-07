В Москве в квартире нашли тело 15-летней школьницы

Ранее сообщалось, что в Московской области обнаружили тело 16-летнего школьника. По предварительной информации, подросток покончил с собой. Юноша утром пошел в школу, однако с занятий так и не вернулся. Когда родители начали поиски сына, то выяснили, что на уроках его не было. Спустя некоторое время отчим нашел тело пасынка в соседнем подъезде.