В Москве в квартире нашли тело 15-летней школьницы

В Москве обнаружили тело 15-летней школьницы, сообщает издание mk.ru. По предварительной информации, девушка покончила с собой.
Инцидент произошел на юго-западе столицы. Подросток погибла в в квартире на Ленинском проспекте.
По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Московской области обнаружили тело 16-летнего школьника. По предварительной информации, подросток покончил с собой. Юноша утром пошел в школу, однако с занятий так и не вернулся. Когда родители начали поиски сына, то выяснили, что на уроках его не было. Спустя некоторое время отчим нашел тело пасынка в соседнем подъезде.