В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

В Крыму обнаружен боеприпас времен ВОВ

Лера Букина

В городе Джанкой в Крыму объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера в связи с нахождением взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС РФ.

В Крыму обнаружен боеприпас времен ВОВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник вечером, 5 декабря, боеприпас был обнаружен на улице Набережная. Территорию пришлось оцепить. На место были вызваны подразделения МЧС для того, чтобы идентифицировать взрывоопасный предмет.

Согласно заявлению ведомства, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа Джанкой приняла решение «признать ситуацию как «чрезвычайной» техногенного характера муниципального уровня». Во вторник будут проведены мероприятия по обезвреживанию взрывоопасного предмета.

В конце июня администрация города Новороссийска сообщила об обнаружении в акватории причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) взрывоопасного предмета (ВОП) времен Второй мировой войны. Речь шла о фугасном минном защитнике образца 1943 года. Власти региона приняли решение ввести ЧС.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители