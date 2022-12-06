В Крыму обнаружен боеприпас времен ВОВ

В городе Джанкой в Крыму объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера в связи с нахождением взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС РФ.
В понедельник вечером, 5 декабря, боеприпас был обнаружен на улице Набережная. Территорию пришлось оцепить. На место были вызваны подразделения МЧС для того, чтобы идентифицировать взрывоопасный предмет.
Согласно заявлению ведомства, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа Джанкой приняла решение «признать ситуацию как «чрезвычайной» техногенного характера муниципального уровня». Во вторник будут проведены мероприятия по обезвреживанию взрывоопасного предмета.
В конце июня администрация города Новороссийска сообщила об обнаружении в акватории причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) взрывоопасного предмета (ВОП) времен Второй мировой войны. Речь шла о фугасном минном защитнике образца 1943 года. Власти региона приняли решение ввести ЧС.