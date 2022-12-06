Россиянка умерла во время занятий в финтес-зале

В Омске женщина умерла во время занятия спортом в фитнес-зале. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), пишет «Московский комсомолец».

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Погибла женщина 34 лет. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на ее теле следов насильственной смерти. В СК сообщили, что следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

О причинах гибели россиянки не сообщается.

В октябре в Башкирии подросток умер во время занятий по карате. Школьник потерял сознание во время занятий. Предварительной причиной смерти была названа ишемическая болезнь.