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10 минут назад

Число погибших после обрушения дома в Нижневартовске увеличилось до восьми

ТАСС

Тело еще одного жильца частично обрушившегося дома в Нижневартовске обнаружено под завалами.

Число погибших после обрушения дома в Нижневартовске увеличилось до восьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, количество погибших увеличилось до восьми, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Сегодня обнаружили второго погибшего. СК устанавливает личность обнаруженного", - сказал собеседник агентства.

Вечером 4 декабря в Нижневартовске на улице Мира произошло обрушение в пятиэтажном жилом многоквартирном доме. Повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Происшествия,Следственный комитет,
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