Число погибших после обрушения дома в Нижневартовске увеличилось до восьми

Тело еще одного жильца частично обрушившегося дома в Нижневартовске обнаружено под завалами.
Таким образом, количество погибших увеличилось до восьми, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Сегодня обнаружили второго погибшего. СК устанавливает личность обнаруженного", - сказал собеседник агентства.
Вечером 4 декабря в Нижневартовске на улице Мира произошло обрушение в пятиэтажном жилом многоквартирном доме. Повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.