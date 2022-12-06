Число погибших после обрушения дома в Нижневартовске увеличилось до восьми

Тело еще одного жильца частично обрушившегося дома в Нижневартовске обнаружено под завалами.

Вечером 4 декабря в Нижневартовске на улице Мира произошло обрушение в пятиэтажном жилом многоквартирном доме. Повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.