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13 минут назад

Российский школьник ранил ножом одноклассника

Елена Прошина

В Нижневартовске ученик восьмого класса одной из школ напал с ножом на одноклассника. Мальчик с ранениями госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости.

Российский школьник ранил ножом одноклассника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, инцидент произошел 6 декабря около 8.00 (6.00 мск) в школе №21.

«Между учащимися 8 класса школы №21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье», - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранительные органы, образовательный процесс в школе не приостановлен.

Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине произошедшего.

Ранее в станице Барсуковской Ставропольского края 15-летний школьник погиб в драке с одноклассником. В потасовке ему передавили сонную артерию, в результате спасти его не удалось.

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