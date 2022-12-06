Российский школьник ранил ножом одноклассника

В Нижневартовске ученик восьмого класса одной из школ напал с ножом на одноклассника. Мальчик с ранениями госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, инцидент произошел 6 декабря около 8.00 (6.00 мск) в школе №21.
«Между учащимися 8 класса школы №21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье», - говорится в сообщении.
На месте работают правоохранительные органы, образовательный процесс в школе не приостановлен.
Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине произошедшего.
Ранее в станице Барсуковской Ставропольского края 15-летний школьник погиб в драке с одноклассником. В потасовке ему передавили сонную артерию, в результате спасти его не удалось.